Трамп может подписать указ о начале создания безопасных зон в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени поручить Госдепартаменту и Министерству обороны разработать план создания безопасных зон для гражданских лиц в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался проект соответствующего исполнительного указа главы государства.

"Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план создания безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа.