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Трамп может подписать указ о начале создания безопасных зон в Сирии

Международная панорама
25 января, 23:43 дата обновления: 26 января, 0:26 UTC+3
Подготовкой плана займутся Госдепартамент и Пентагон
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени поручить Госдепартаменту и Министерству обороны разработать план создания безопасных зон для гражданских лиц в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался проект соответствующего исполнительного указа главы государства.

"Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план создания безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа.

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