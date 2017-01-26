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ООН усиливает присутствие в Гамбии для поддержки нового президента

Международная панорама
26 января, 0:42 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Специальный посланник ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас уже направил персонал в Гамбию "для оказания помощи в передаче власти от предыдущей администрации к новой"
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ООН, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН усиливает присутствие в Гамбии для оказания поддержки процессу передачи власти новому президенту страны Адаме Барроу. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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По его словам, специальный посланник ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас уже направил персонал в Гамбию "для оказания помощи в передаче власти от предыдущей администрации к новой". Как напомнил Дюжаррик, Барроу, приведенный к присяге в Сенегале, вернется в Гамбию уже сегодня. "Чамбас, как ожидается, будет сопровождать его", - сказал представитель генсека.

Он сообщил, что до настоящего времени ООН располагала "небольшим офисом" в Гамбии. "Начался процесс его усиления. Ибн Чамбас направил туда дополнительный персонал. Ожидается, что вскоре этому примеру последуют Программа развития ООН (ПРООН) и другие агентства", - отметил Дюжаррик.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря находившийся у власти более 20 лет Яйя Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, а оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены другие страны региона. В минувший четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.

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