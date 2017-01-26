ООН усиливает присутствие в Гамбии для поддержки нового президента

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ООН, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН усиливает присутствие в Гамбии для оказания поддержки процессу передачи власти новому президенту страны Адаме Барроу. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, специальный посланник ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас уже направил персонал в Гамбию "для оказания помощи в передаче власти от предыдущей администрации к новой". Как напомнил Дюжаррик, Барроу, приведенный к присяге в Сенегале, вернется в Гамбию уже сегодня. "Чамбас, как ожидается, будет сопровождать его", - сказал представитель генсека.
Он сообщил, что до настоящего времени ООН располагала "небольшим офисом" в Гамбии. "Начался процесс его усиления. Ибн Чамбас направил туда дополнительный персонал. Ожидается, что вскоре этому примеру последуют Программа развития ООН (ПРООН) и другие агентства", - отметил Дюжаррик.
Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря находившийся у власти более 20 лет Яйя Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, а оспорить его результаты можно лишь в суде.
Нежелание Джамме признать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены другие страны региона. В минувший четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.