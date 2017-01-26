Украинская прокуратура требует вернуть комбинат Фирташа в госсобственность

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подала новый иск в Хозяйственный суд Киева о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) и возвращении комбината полностью в государственное управление. Как сообщает САП, иск был подан в среду.

"До этого суд незаконно дважды отказал в рассмотрении дела по существу без надлежащего уведомления прокурора по делу", - отмечает САП на странице в Facebook.

Суть дела

В 2013 году во исполнение постановления кабинета министров Украины между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group (владелец - украинский предприниматель Дмитрий Фирташ) был заключен договор об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Согласно достигнутым договоренностям, ФГИУ передал в уставный капитал ООО "ЗТМК" целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении государственного предприятия "ЗТМК". Компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла $110 млн для финансирования модернизации производства в течение 2013 года и первого квартала 2015 года.

"Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51 процент (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами , связанными с DF Group", - утверждает САП. По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в дальнейшем эти средства были выведены с Украины "путем перечисления на счета офшорных фирм". При этом, на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной частью, фактически было направлено только 20 млн гривен (примерно $740 тыс.).

"Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, Специализированной антикоррупционной прокуратурой инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", - отмечается в сообщении.

Гонения на бизнес Фирташа

Министерство внутренних дел Украины в 2015 году возбудило уголовное дело по факту в хищении госсредств должностными лицами химических заводов Фирташа. "Действия должностных лиц предприятий ПАТ "Азот", "Ровноазот", "Концерн Стирол", "Северодонецкого объединения "Азот" - оцениваются как действия, приведшие к хищению у государства средств на сумму более 2,3 млрд гривен. Дело открыто по статье 191 УК Украины, часть пять (особо крупные размеры)", - заявил тогда глава МВД Арсен Аваков.

Азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", "Северодонецкий Азот", "Ровноазот", эстонский "Нитроферт" и таджикистанский "Таджик Азот". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".

В тоже время против самого Фирташа на Украине нет уголовных дел. Сейчас предприниматель находится в Австрии без права выезда за пределы страны. Американские правоохранительные органы подозревают Фирташа в даче взятки индийским чиновникам и требуют его экстрадиции в США.