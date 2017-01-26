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Ван дер Беллен приведен к присяге в качестве президента Австрии

Международная панорама
26 января, 14:32 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Независимый кандидат и бывший лидер партии "Зеленые" на выборах набрал 53,8% голосов
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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приступил в четверг к исполнению своих полномочий. Церемония приведения к присяге состоялась в стенах Исторического зала в австрийском парламенте на специальном совместном заседании обеих палат законодательного органа: Национального совета и Федерального совета.

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"Я торжественно клянусь, что буду надежно следить за соблюдением конституции и законов республики и буду честно и добросовестно исполнять свой долг", - произнес 73-летний Ван дер Беллен текст присяги.

Затем в своей инаугурационной речи президент призвал австрийцев работать вместе во благо процветания страны и ее светлого европейского будущего. По завершении его выступления перед парламентариями прозвучал гимн республики.

После церемонии Ван дер Беллен в качестве верховного главнокомандующего примет на площади Хельденплац перед императорским дворцом Хофбург парад роты почетного караула и парад знамен с участием воинских подразделений. Здесь также состоится церемония возложения венков. После обеда федеральное правительство в полном составе соберется в ведомстве канцлера и отправится в Хофбург, где формально подаст в отставку, которую глава государства по традиции не примет.

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Ван дер Беллен стал девятым по счету президентом Австрии в послевоенные годы, на этом посту он сменил Хайнца Фишера, который сложил полномочия в июле прошлого года. С тех пор страна жила без главы государства из-за затянувшегося избирательного марафона. Точка в президентской гонке была поставлена лишь 4 декабря, когда по итогам повторных выборов победу с 53,8% голосов одержал независимый кандидат и бывший лидер партии "Зеленые" Александер Ван дер Беллен. Кандидат от правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер получил 46,2% голосов и признал поражение.

Функции президента в парламентской Австрийской Республике сильно ограничены. С одной стороны, они сводятся к представительству страны на международной арене и подписанию государственных договоров, а с другой - президент является главнокомандующим и назначает федерального канцлера по итогам парламентских выборов. Он также утверждает министров, что может оказать влияние на формирование состава правительства, которое фактически и руководит страной. При этом глава государства не имеет влияния на законодательную власть и деятельность правительства.

Из семьи эмигрантов в президенты

Предки Александера Ван дер Беллена по отцовской линии переселились из Голландии в Россию в конце XVII века и с XVIII века жили в Псковской губернии. Сам Александер Ван дер Беллен - потомственный дворянин. В России деда избранного президента звали Александр фон дер Беллен. До Февральской революции он возглавлял псковскую губернскую земскую управу.

С марта по июль 1917 года фон дер Беллен руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности. После Октябрьской революции, в 1919 году, вся семья переселилась в Эстонию. После присоединения Эстонии к СССР отец нового президента Александр вместе с женой переехал в Германию, затем семья перебралась в Вену, где 18 января 1944 года и родился Александер Ван дер Беллен.

Он изучал экономику в Университете Инсбрука и специализировался в таких областях, как финансовая политика, налогообложение, государственные расходы, государственное регулирование, охрана окружающей среды. Затем защитил докторскую диссертацию и начал научную и преподавательскую деятельность. В разные годы был ассистентом в Финансовом институте Университета Инсбрука, работал в Научном центре в Западном Берлине и в Академии государственного управления в Вене, был профессором экономики и деканом в Университете Вены.

В середине 1970-х годов стал членом Социал- демократической партии Австрии, однако в конце 1980-х покинул ее и уже в 1992 году вступил в партию "Зеленые". Он был депутатом Национального совета, а также возглавлял эту партию.

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