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"Вести": Украина запретила ввоз всех книг из России до 1 апреля 2017 года

Международная панорама
26 января, 15:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
При этом в таможне Харьковской области отрицают получение соответствующих документов
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Ввоз всех книг из Российской Федерации на Украину полностью запрещен сроком до 1 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

"С 1 января до 1 апреля запретили (ввоз книг), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", - сказал он украинскому изданию "Вести".

В то же время в харьковской таможне заявили, что им не поступало "никаких документов, запрещающих ввоз книг".

Президент Украины Петр Порошенко 30 декабря 2016 года подписал закон об ограничении ввоза на Украину "иностранной продукции антиукраинского содержания", принятый Верховной радой 8 декабря.

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Закон предоставил право Государственному комитету по телевидению и радиовещанию на основании выводов экспертного совета запрещать распространение на территории Украины издательской продукции, которая "ввозится и/или изготовлена на территории "государства-агрессора" или "временно оккупированной" территории Украины, если она популяризирует власть "государства-агрессора", работников советских органов госбезопасности, содержит призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины.

В 2015 году Госкомитет телерадиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло 38 изданий, например, книги Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Андрея Фурсова "Холодный восточный ветер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне".

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