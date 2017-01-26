"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги Донбасса

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украинские радикалы объявили о намерении блокировать все железные дороги, связывающие провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики с подконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк.

"Будут созданы мобильные штабы, будут заблокированы все железнодорожные пути. Акция не будет проходить один-два дня, она будет бессрочной", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Парасюка, для расширения зоны блокады в Донбасс съезжаются некоторые парламентарии, а также бывшие участники "добровольческих батальонов", принимавших участие в конфликте на востоке страны.

Ранее представители так называемых украинских добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов в Донбассе по направлению Луганск - Лисичанск - Попасная, по которому идут поставки угля на Луганскую ТЭС. В частности, было перекрыто движение 12 грузовых поездов и более 700 вагонов.

По словам заместителя министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгия Туки, блокада железной дороги может угрожать электроснабжению Луганской области, так как прерваны поставки угля для Луганской ТЭС в городе Счастье. Еще один радикально настроенный депутат Рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко заявил, что "экс-участников боевых действий в Донбассе поддерживают сотрудники местной полиции, службы безопасности, военные, в том числе пограничники". Спикер Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай назвала происходящее "общественной акцией".

Тем не менее, как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова, уголовное дело по факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области уже открыто. Однако, по словам представителя прокуратуры, "от органов местной власти не приходило никаких сообщений об акции".

Блокада Донбасса

Экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик назвали такое решение "актом о геноциде и разорении народа". Позже, с января 2015 года, киевские власти ввели ограничения на поставки товаров на неподконтрольные территории, а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии соприкосновения в зоне конфликта.

Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них. Так, в декабре депутат Семенченко, который также участвует в блокаде железной дороги, предложил Верховной раде "временно отгородиться от этих территорий" и выстроить "мощный пояс безопасности".