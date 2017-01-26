Штайнмайер официально передаст полномочия главы МИД ФРГ Габриэлю 27 января

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БЕРЛИН, 26 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально передаст полномочия министра иностранных дел вице-канцлеру Зигмару Габриэлю 27 января. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
"В пятницу, 27 января, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в торжественной обстановке передаст свой пост Зигмару Габриэлю. Наряду с сотрудниками МИД в церемонии примут участие приглашенные гости", - отмечается в заявлении.
Штайнмайер, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), ранее был выдвинут кандидатом от правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) на должность президента Германии. Выборы состоятся 12 февраля.
Главу государства избирает специальный орган - Федеральное собрание, состоящее из порядка 1260 делегатов. Половину из них составляют депутаты Бундестага, а еще половину - представители парламентов федеральных земель. Нынешний президент Йоахим Гаук еще в середине 2016 года заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.
Штайнмайер является явным фаворитом в борьбе за пост главы государства, поскольку ХДС/ХСС и СДПГ в Федеральном собрании будут обладать явным большинством. Кроме того, о намерении поддержать Штайнмайера недавно заявила и Свободная демократическая партия Германии (СвДП). Что касается других кандидатов, то на данный момент известно, что одним из конкурентов Штайнмайера станет политолог, эксперт по вопросам борьбы с бедностью Кристоф Буттервегге. Его выдвинула Левая партия.
65-летний Буттервегге (беспартийный) с 1998 года преподает в Университете Кельна. Он известен в ФРГ своей резкой критикой вступившего в силу более 10 лет назад пакета законов, направленных на реформирование социально- экономической системы, который получил название "Харц-4" (Hartz-IV). В его рамках, в частности, выплачивается пособие по бедности, которое носит такое же название.