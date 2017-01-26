"Украинская правда": министр Украины по Донбассу заявил о недостаточном финансировании

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о недостаточном государственном финансировании деятельности ведомства.

"Никаких средств на закупки у нас нет. Все закупки осуществляются за счет USAID, ПРООН, Всемирного банка. Мы от государства вообще ничего не берем", - сказал он в интервью "Украинской правде". По словам министра, государство финансирует только деятельность аппарата ведомства: зарплату и некоторые текущие траты, например, аренду помещения, коммунальные услуги.

Черныш уточнил, что речь идет только о 25 млн гривен (около $919 тыс. по текущему курсу), которые заложены в бюджете, при том, что министерство настаивало на средствах в размере полутора миллиардов гривен (около $18,4 млн по текущему курсу). "Деньги из бюджета мы просили не непосредственно для нашего министерства, - отметил он. - Со своей стороны мы заложили цели, а распорядителем средств может быть кто-то другой".

По словам министра, ведомство предлагало План мероприятий по реинтеграции Донбасса - в частности, заявляло о необходимости выделить средства на запуск Центра предоставления административных услуг, деньги на восстановление украинского вещания на неподконтрольных территориях и другие инициативы. "В итоге мы не получили ничего", - констатировал он.

При этом Черныш убежден, что если государственной политикой страны является реинтеграция неподконтрольных территорий, то из бюджета должны финансироваться все программы министерства.

С этой целью ведомство разработало Целевую государственную программу по восстановлению и развитию мира в восточных регионах и рассчитывает на бюджетное финансирование по всем направлениям.