Верховный суд Греции отказал Турции в выдаче восьми бежавших военных

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Верховный суд Греции постановил не выдавать Турции восьмерых турецких военнослужащих, бежавших из своей страны после попытки переворота летом 2016 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.
Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после провала попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу, каждый из них был осужден на два месяца тюремного заключения за незаконное проникновение в страну, хотя суд впоследствии изменил приговор на условный с отсрочкой на три года.