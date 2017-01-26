Верховный суд Греции отказал Турции в выдаче восьми бежавших военных

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Верховный суд Греции постановил не выдавать Турции восьмерых турецких военнослужащих, бежавших из своей страны после попытки переворота летом 2016 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после провала попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу, каждый из них был осужден на два месяца тюремного заключения за незаконное проникновение в страну, хотя суд впоследствии изменил приговор на условный с отсрочкой на три года.