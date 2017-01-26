"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма

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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украина в течение месяца представит план мероприятий по реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом заявил министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"По Крыму сейчас готовится похожий (на план реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса - прим. ТАСС) документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц", - сказал он в интервью "Украинской правде".
16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.