Глава МВД Австрии призвал население быть готовым к превентивным мерам против терроризма

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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Население Австрии должно оказывать помощь полиции в организации превентивных мер в борьбе с терроризмом. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка на специальной пресс-конференции в Вене.
"Полиция в одиночестве не может предотвратить терроризм, ей нужна помощь населения, - сказал министр. - Нам нужно внимательное общество, не закрывающее глаза. Оно должно предвидеть, если радикальные силы попытаются привлечь на свою сторону потенциальных преступников".
Австрийская полиция в ходе крупной антитеррористической операции задержала 26 января в Вене и Граце 14 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Среди задержанных 11 мужчин и три женщины. Трое из мужчин - граждане Австрии с мигрантскими корнями, трое - выходцы с Балкан, еще двое - боснийцы, а также сириец, болгарин и македонец, им всем от 21 до 49 лет. В операции принимали участие около 800 силовиков.
Как рассказал начальник Управления общественной безопасности министерства внутренних дел Австрии Конрад Коглер, среди задержанных есть несколько проповедников- салафитов. В ходе обысков были изъяты электронные носители информации.