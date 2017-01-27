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Минфин Мексики назвал намерение США строить стену на границе "абсурдным и неприемлемым"

Международная панорама
27 января, 1:11 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Замминистра финансов Ванесса Рубио Маркес заявил, что страна не собирается платить за возведение ограждений
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МЕХИКО, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика не станет платить за возведение стены на границе США и продолжит защищать свой суверенитет. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции заместитель министра финансов и государственного кредита латиноамериканской страны Ванесса Рубио Маркес. Ранее в то же день президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил об отмене запланированной на 31 января встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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"Постановка вопроса об оплате стены Мексикой представляется нам абсурдной, неприемлемой", - цитирует Маркес сайт телеканала Televisa. - Мексика решительно защищает и будет защищать свой суверенитет, потому что суверенитет Мексики не подлежит переговорам".

Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно". В тот же день Пенья Ньето выразил "осуждение и сожаление" в связи с этими планами США и вновь подчеркнул, что Мехико не будет платить за возведение стены.

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