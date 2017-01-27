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Трамп может сократить бюджет природоохранного ведомства на $1 млрд

Международная панорама
27 января, 1:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Соратник Майрон Эбелл считает, что хорошим началом было бы сокращение вдвое числа сотрудников ведомства
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация Дональда Трампа может осуществить значительные сокращения в Федеральном агентстве США по охране окружающей среды, причем речь может идти как о бюджете ведомства, так и об уменьшении штата его сотрудников. С такой оценкой, как сообщило агентство Associated Press, выступил бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл.

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По его словам, одним из вероятных шагов Трампа может стать сокращение бюджета агентства ориентировочно на $1 млрд (ежегодный объем предоставляемых ведомству ассигнований составляет порядка $8 млрд- прим. ТАСС), а также значительное уменьшение ведомства, которое в настоящее время насчитывает около 15 тыс. сотрудников. С точки зрения самого Эбелла, хорошим началом было бы сокращение персонала вдвое.

Учитывая разительно отличающийся подход новой администрации к вопросам экологии, означенные изменения, по оценкам экспертов, могут в действительности быть осуществлены. Администрация Обамы, в частности, поддерживала развитие альтернативных источников энергии, уделяла особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовала в подготовке Парижского соглашения по климату, кроме того, прежний хозяин Белого дома всячески препятствовал строительству нефтепровода Keystone XL из Канады и других нефтепроводов. Как отмечал Обама, одним из результатов его пребывания на высшем государственном посту страны стало то, что большинство американцев осознали, что "изменение климата действительно происходит, очень важно что-нибудь по этому поводу предпринять".

Что касается нефтепроводов, Трамп на текущей неделе, в частности, подписал указ о возобновлении строительства Dakota Access Pipeline и Keystone XL. В период своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что "не является большим поклонником" Парижских договоренностей, а также объявлял о намерении "пересмотреть" условия участия в нем США.

Ранее на этой неделе Федеральное агентство США по охране окружающей среды уже оказалось в центре внимания общественности из-за циркулировавшей в СМИ информации о том, что ведомству было направлено предписание ограничить публикации в социальных сетях, а также приостановить публикацию пресс-релизов. Кроме того, администрация Трампа, по сообщению ряда изданий, постановила временно приостановить предпринимательскую деятельность в агентстве, к которой относится выдача проектных заказов и рабочих заданий подрядчикам агентства. Вместе с тем во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не располагает никакой информацией по поводу этих указов и намерен изучить эти сведения.

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