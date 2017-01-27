Трамп может сократить бюджет природоохранного ведомства на $1 млрд

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация Дональда Трампа может осуществить значительные сокращения в Федеральном агентстве США по охране окружающей среды, причем речь может идти как о бюджете ведомства, так и об уменьшении штата его сотрудников. С такой оценкой, как сообщило агентство Associated Press, выступил бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл.

По его словам, одним из вероятных шагов Трампа может стать сокращение бюджета агентства ориентировочно на $1 млрд (ежегодный объем предоставляемых ведомству ассигнований составляет порядка $8 млрд- прим. ТАСС), а также значительное уменьшение ведомства, которое в настоящее время насчитывает около 15 тыс. сотрудников. С точки зрения самого Эбелла, хорошим началом было бы сокращение персонала вдвое.

Учитывая разительно отличающийся подход новой администрации к вопросам экологии, означенные изменения, по оценкам экспертов, могут в действительности быть осуществлены. Администрация Обамы, в частности, поддерживала развитие альтернативных источников энергии, уделяла особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовала в подготовке Парижского соглашения по климату, кроме того, прежний хозяин Белого дома всячески препятствовал строительству нефтепровода Keystone XL из Канады и других нефтепроводов. Как отмечал Обама, одним из результатов его пребывания на высшем государственном посту страны стало то, что большинство американцев осознали, что "изменение климата действительно происходит, очень важно что-нибудь по этому поводу предпринять".

Что касается нефтепроводов, Трамп на текущей неделе, в частности, подписал указ о возобновлении строительства Dakota Access Pipeline и Keystone XL. В период своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что "не является большим поклонником" Парижских договоренностей, а также объявлял о намерении "пересмотреть" условия участия в нем США.

Ранее на этой неделе Федеральное агентство США по охране окружающей среды уже оказалось в центре внимания общественности из-за циркулировавшей в СМИ информации о том, что ведомству было направлено предписание ограничить публикации в социальных сетях, а также приостановить публикацию пресс-релизов. Кроме того, администрация Трампа, по сообщению ряда изданий, постановила временно приостановить предпринимательскую деятельность в агентстве, к которой относится выдача проектных заказов и рабочих заданий подрядчикам агентства. Вместе с тем во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не располагает никакой информацией по поводу этих указов и намерен изучить эти сведения.