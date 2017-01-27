Fox: Трамп намерен добиться снижения стоимости подводных лодок в США

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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен добиться снижения затрат на закупки подводных лодок в стране. Об этом новый американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.
"У нас не хватает подводных лодок, и мы построим новые, но цена слишком высока, потому я значительно снижу ее", - заверил хозяин Белого дома.