Fox: Трамп намерен добиться снижения стоимости подводных лодок в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен добиться снижения затрат на закупки подводных лодок в стране. Об этом новый американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.

"У нас не хватает подводных лодок, и мы построим новые, но цена слишком высока, потому я значительно снижу ее", - заверил хозяин Белого дома.