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Fox: Трамп намерен добиться снижения стоимости подводных лодок в США

Международная панорама
27 января, 4:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Американский лидер отметил нехватку подводных лодок и выразил намерение построить новые
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен добиться снижения затрат на закупки подводных лодок в стране. Об этом новый американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.

"У нас не хватает подводных лодок, и мы построим новые, но цена слишком высока, потому я значительно снижу ее", - заверил хозяин Белого дома.

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