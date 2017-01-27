Белой дом пока не подтвердил информацию о предстоящем разговоре Трампа и Путина

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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Белый дом пока не подтвердил появившуюся в четверг в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин якобы могут провести телефонный разговор в предстоящие выходные дни. На соответствующие запросы ТАСС в Белый дом ответа к настоящему времени не поступило.
Ранее в четверг журналист телекомпании NBC Хелли Джексон опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщение, в котором говорилось: "Президент Трамп и Владимир Путин, по данным источника в администрации, как ожидается, поговорят по телефону в эти выходные. Первый телефонный звонок с инаугурации". Сама телекомпания и ее дочерние структуры материалов на эту тему пока не публиковали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, что представители России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора президентов двух стран. "Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь говорил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться после инаугурации нового американского лидера. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент", - сказал он. По его словам, Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта.
Церемония инаугурации Дональда Трампа прошла 20 января.