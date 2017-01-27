Сирийская оппозиция на встрече с Лавровым получит российский проект конституции САР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский проект конституции Сирии будет передан сирийской оппозиции, участвующей во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель курдской Партии демократического союза Али Абдусалам, принимающий участие во встрече.

"Проект будет роздан нам сегодня", - сказал он.

Российский проект конституции Сирии был передан представителям сирийской оппозиции во время переговоров в Астане 23-24 января. По словам Лаврова, проект конституции распространен с целью стимулировать процесс межсирийского урегулирования.