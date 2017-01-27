Сирийская оппозиция на встрече с Лавровым получит российский проект конституции САР

РЖД в 2017 г. вложат в развитие железных дорог Восточного полигона 95,8 млрд руб.Транспорт 27 января, 10:21
Лавров: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозицииПолитика 27 января, 10:03
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса КэрроллаКультура 27 января, 10:00
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против ЯнуковичаПолитика 27 января, 9:54
Все вертолетные рейсы на Ямале отменены из-за штормового предупрежденияНовости Урала 27 января, 9:52
ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний "Вектор" и "Максимус"Экономика и бизнес 27 января, 9:39
"Лейкерс" проиграли "Юте" в матче НБА, Мозгов набрал девять очковСпорт 27 января, 9:34
"Эдмонтон" прервал шестиматчевую победную серию "Сан-Хосе" в НХЛСпорт 27 января, 9:22
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 январяПолитика 27 января, 9:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский проект конституции Сирии будет передан сирийской оппозиции, участвующей во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель курдской Партии демократического союза Али Абдусалам, принимающий участие во встрече.
"Проект будет роздан нам сегодня", - сказал он.
Российский проект конституции Сирии был передан представителям сирийской оппозиции во время переговоров в Астане 23-24 января. По словам Лаврова, проект конституции распространен с целью стимулировать процесс межсирийского урегулирования.