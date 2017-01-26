Р24: Захарова назвала идеи РФ о конституции Сирии приглашением к дискуссии

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские наработки по конституции Сирии следует рассматривать как приглашение к дискуссии по самому важному вопросу будущего страны.
Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона передала (в Астане) наработки, некие идеи по возможной конституции Сирии, но, естественно, это вопрос не нашего давления, не каких-то жестких рамок, в которые мы хотели бы поставить те или иные группы оппозиции, - отметила она. - Речь идет о приглашении к дискуссии по самому важному вопросу будущего Сирии".