Zaxid.net: Украина отменила запрет на въезд в страну мэру польского Перемышля

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КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отменила решение о запрете на въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме.
"СБУ сняла запрет въезда на Украину мэру польского Перемышля, который должен был оставаться в силе пять лет. Запрет сняли после личного вмешательства Петра Порошенко", - цитирует заявление спецслужбы украинское издание Zaxid.net.
Мэр Перемышля 17 января не смог въехать на Украину для участия в мероприятиях польского консульства во Львове. Как позже сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, пограничники выполняли предписание одного из правоохранительных органов. Данный запрет, подчеркнули в Киеве, стал реакцией на политику градоначальника, который поддерживал проведение в Перемышле антиукраинских маршей.
Посольство Польши в Киеве в ответ на этот демарш направило в МИД Украины ноту с требованием прояснить ситуацию. Позже заместитель министра иностранных дел Польши Ян Дзедичак, выступая в нижней палате национального парламента, заявил, что этот запрет наносит вред польско-украинским отношениям и должен быть отменен.
Дзедичак также предупредил, что если Киев не услышит просьбы Варшавы по делу Хомы, представители польского МИД не будут присутствовать на Форуме Польша - Украина, который запланирован в Жешуве на 27-28 января. "Это будет лишь началом нашей реакции", - сказал тогда он, заверив, что польская сторона готова зайти очень далеко.