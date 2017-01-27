В Германии задержан предполагаемый сторонник движения "Талибан"

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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правоохранительные органы Германии по запросу генеральной прокуратуры задержали 21-летнего выходца из Афганистана, предполагаемого бойца радикальной организации "Талибан" (запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении государственного обвинителя.
"Он подозревается в участии в иностранной террористической организации "Талибан" и в пособничестве убийству", - подчеркивается в заявлении генпрокуратуры.
По данным правоохранителей, в 2014 году молодой человек в Афганистане "вступил в ряды "Талибана", получил автомат Калашникова с патронами и служил охранником руководителя одной из ячеек террористической организации". Предполагается, что подозреваемый также помогал исполнителю смертных приговоров данной ячейки при казни "представителей правительства и вооруженных сил". "В одном из случаев с участием обвиняемого в 2015 году ночью был выслежен солдат, доставлен на опорный пункт "Талибана" и казнен", - добавили в прокуратуре.