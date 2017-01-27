Эксперты допустили "ассиметричный ответ" России в случае введения новых санкций

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россия может дать "ассиметричный ответ" в случае принятия Конгрессом США законопроекта о санкциях, который внесли 10 января сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес. Такое мнение высказали эксперты Центра по вопросам глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, опубликовавшие доклад о возможных последствиях принятия антироссийского законопроекта.

Россия "совершенно очевидно даст ответ" на такие действия, отмечается в докладе. Эксперты считают крайне маловероятным ограничение поставок энергоносителей из России в Европу, напоминая при этом, что Россия "ранее действовала очень грамотно и могла действительно эффективно разыгрывать геополитические партии".

"Более чем вероятно, что ответ России на такие санкции был бы ассиметричным, - считают авторы доклада. - В конечном счете ответ России зависел бы от того, как именно применялись бы предлагаемые санкции и возможно ли достижение соглашения о смягчении напряженности в отношениях".

Представленный в Конгресс законопроект - сенатская резолюция S.94 под названием "Закон 2017 года о противодействии враждебным действиям России" - предусматривает, в частности, введение ограничительных мер на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики и нефтегазовых проектов на территории России, фактически прямой запрет на участие в строительстве российских трубопроводов, а также меры по ограничению возможностей американских компаний и компаний из третьих стран по приватизации российских государственных активов.