WSJ: советник Трампа не дал однозначного ответа на вопрос о причастности РФ к кибератакам

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, назначенный советником президента США Дональда Трампа по вопросам кибербезопасности, не склонен спешить с выводами относительно якобы причастности России к кибератакам на американские политические институты до выборов в ноябре 2016 года. Об этом Джулиани заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Увидим", - лаконично заявил он, отвечая на вопрос, верит ли он утверждениям предыдущей администрации Барака Обамы о том, что за кибератаками стояли власти РФ.

72-летний Джулиани сообщил, что в ближайшие месяцы он будет изучать ситуацию с кибербезопасностью в США в целом, чтобы наметить приоритетные направления действий нового правительства страны. После этого советник отберет нужные технологические решения в частной отрасли и отберет экспертов, уже сталкивавшихся с теми проблемами, с которыми придется разбираться прежде всего. "Чтобы не изобретать колесо дважды", - пояснил он.

Советник президента констатировал, что прежде данной теме уделялось недостаточное внимание. "Мы в недостаточной степени считали это национальным приоритетом как на уровне федерального правительства, так и в частном секторе", - добавил он.

В середине января президент Трамп объявил о том, что в первые 90 дней новая администрация подготовит доклад о методах защиты от кибератак.

Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП США).

Окружение кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.

Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла РФ.

В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были", - отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.