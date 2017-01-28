СМИ: за годы независимости доля детей в населении Украины сократилась почти вдвое

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Доля детей в общем количестве населения Украины за 25 лет независимости сократилась почти в два раза - до 7,6 млн человек. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в два раза и сегодня составляет 7,6 млн", - приводит его слова агентство Укринформ. Кулеба добавил, что в мире Украина по показателю рождаемости сейчас занимает 186 место и 13-е - по темпам вымирания.

Согласно данным детского омбудсмена, как минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях. Каждые три дня 250 детей попадают в интернаты, преимущественно из-за "бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку". "Почти 106 тыс. детей - 1,5 процента всего детского населения страны - живут и воспитываются в интернатах, но только 8 процентов из них сироты, а остальные 92 процента имеют родителей", - уточнил Кулеба.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2016 года население страны уменьшилось на 170 тыс. человек и составило 42 млн 603 тыс. человек. При этом в конце 2015 года оно составляло 42 млн 775 тыс. человек. Эксперты украинского Института демографии и социальных исследований признали ситуацию кризисной и считают, что тенденция к снижению рождаемости сохранится. По их прогнозам, к 2050 году население страны может сократиться до 35 млн человек.

Правительство Украины предполагало провести перепись населения в 2011 году, однако из-за различных обстоятельств сроки были сдвинуты на 2020 год.