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Армия Ирака обнаружила в Мосуле принадлежащий боевикам склад с ипритом

Международная панорама
28 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
По данным Associated Press, при помощи химвещества и боеприпасов террористы пытались разработать химическое оружие
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Армия Ирака обнаружила склад с ипритом в восточных районах Мосула, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, при помощи химического вещества и боеприпасов боевики пытались разработать химическое оружие.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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