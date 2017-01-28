Армия Ирака обнаружила в Мосуле принадлежащий боевикам склад с ипритом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Армия Ирака обнаружила склад с ипритом в восточных районах Мосула, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, при помощи химического вещества и боеприпасов боевики пытались разработать химическое оружие.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.