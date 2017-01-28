Белый дом: лидеры США и Японии будут сотрудничать для отражения угроз со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились взаимодействовать в целях нейтрализации угроз со стороны КНДР. Об этом сообщила по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора американского и японского лидеров пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "президент Трамп и премьер-министр Абэ заявили, что будут консультироваться и сотрудничать по угрозе, исходящей со стороны Северной Кореи". Детали на этот счет не приводятся.

Как отметил Белый дом, Трамп и Абэ подтвердили "важность американо-японского альянса и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам". При этом новый руководитель вашингтонской администрации подчеркнул "непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Японии".

В связи с этим президент и премьер рассмотрели вопросы, относящиеся к предстоящему визиту министра обороны США Джеймса Мэттиса в Республику Корея и Японию. Как ранее объявил Пентагон, Мэттис будет находиться в Сеуле и Токио в период с 1 по 3 февраля.

Трамп и Абэ также сигнализировали о приверженности углублению "двусторонних торговых и инвестиционных отношений" США и Японии. Лидеры "согласились встретиться в Вашингтоне 10 февраля", сообщили в Белом доме.