СМИ: президент Йемена перенес штаб-квартиру парламента во временную столицу

КАИР, 29 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади распорядился перенести штаб-квартиру йеменского парламента из города Сана во временную столицу страны Аден. Об этом сообщил интернет-портал "Аль-Халидж".

В указе, подписанном Мансуром Хади, отмечается, что парламент Йемена переводится в Аден "в связи с небезопасной обстановкой в Сане, которая угрожает жизни депутатов и не позволяет им исполнять свои обязанности как членов высшего законодательного органа страны".

С середины 2014 года Сана занята вооруженными формированиями движения "Ансар Аллах" (хуситы), выступающего против официального правительства и президента Йемена. В марте 2015 года Мансур Хади объявил второй по величине йеменский город Аден, расположенный на юге, временной столицей страны. Вместе с тем, согласно действующей Конституции Йемена, главным городом страны остается Сана.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. За это время ВВС этой коалиции неоднократно атаковали занятые хуситами населенные пункты, в том числе официальную йеменскую столицу.