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СМИ: президент Йемена перенес штаб-квартиру парламента во временную столицу

Международная панорама
29 января, 1:18 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Глава государства пошел на соответствующий шаг в связи с "небезопасной обстановкой в Сане"
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КАИР, 29 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади распорядился перенести штаб-квартиру йеменского парламента из города Сана во временную столицу страны Аден. Об этом сообщил интернет-портал "Аль-Халидж".

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В указе, подписанном Мансуром Хади, отмечается, что парламент Йемена переводится в Аден "в связи с небезопасной обстановкой в Сане, которая угрожает жизни депутатов и не позволяет им исполнять свои обязанности как членов высшего законодательного органа страны".

С середины 2014 года Сана занята вооруженными формированиями движения "Ансар Аллах" (хуситы), выступающего против официального правительства и президента Йемена. В марте 2015 года Мансур Хади объявил второй по величине йеменский город Аден, расположенный на юге, временной столицей страны. Вместе с тем, согласно действующей Конституции Йемена, главным городом страны остается Сана.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. За это время ВВС этой коалиции неоднократно атаковали занятые хуситами населенные пункты, в том числе официальную йеменскую столицу.

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