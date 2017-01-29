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Белый дом: разговор Путина и Трампа стал началом улучшения отношений

Международная панорама
29 января, 2:16 дата обновления: 29 января, 2:31 UTC+3
Беседа двух президентов длилась около часа и охватила ряд вопросов
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Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 28 января, запустила процесс улучшения отношений между двумя странами. Уверенность в этом выразила по итогам разговора лидеров двух стран пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке". "И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность", - подчеркнул Белый дом.

В соответствии с изложенной им информацией, беседа "продолжалась приблизительно один час" и охватила ряд вопросов: от двустороннего "сотрудничества в целях разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) до совместной работы на благо укрепления мира, в том числе применительно к Сирии.

Белый дом также охарактеризовал этот звонок как "поздравительный".

Республиканец Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он сменил на этом посту демократа Барака Обаму.

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