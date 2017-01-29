AP: клан Кохов потратит до $400 млн для влияния на политику США

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НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Клан Кохов, являющийся одним из наиболее могущественных в США, намерен потратить до $400 млн в ближайшие два года на то, чтобы повлиять на американскую политику. Об этом сообщило 28 января агентство Associated Press (AP).
Оно указывает, что данную информацию подтвердил Джеймс Дэвис - официальный представитель братьев Чарльза и Дэвида Кохов, владеющих промышленным конгломератом Koch Industries, который входит в число крупнейших частных компаний США. В чем именно состоят цели миллиардеров, не разъясняется, однако, как сообщил Дэвис, указанные средства будут потрачены, в частности, на то, чтобы обеспечить подотчетность лиц, занимающих избирательные должности. Кроме того, могущественное семейство последовательно выступает в поддержку консервативных ценностей.
Как отмечает AP, в американском городе Индиан-Уэллс (штат Калифорния) начинается зимняя конференция представителей организаций, входящих в так называемую "сеть Кохов". На мероприятии соберутся, в частности, примерно 550 спонсоров, которые жертвуют не менее $100 тыс. в год на нужды различных структур, связанных с Кохами. По данным агентства, "сеть Кохов" потратила около $250 млн на то, чтобы повлиять на исход президентской гонки 2016 года, которая завершилась победой республиканца Дональда Трампа.
По данным агентства Reuters, Кохи не помогали Трампу в борьбе за Белый дом. Сторонники республиканца якобы пытались заручиться поддержкой могущественного семейства, но потерпели неудачу. Миллиардеры отказали Трампу в содействии, так как не одобряли его взглядов на вопросы иммиграции и торговли.
В конце июня 2016 года американский журнал Forbes опубликовал данные, согласно которым совокупное состояние 25 богатейших семей США составляет $722 млрд. Вторую строчку в этом рейтинге заняло семейство Кохов, на счету которого было $82 млрд. Оно уступило лишь клану Уолтонов, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть универмагов Walmart. Состояние Уолтонов оценивалось примерно в $130 млрд.