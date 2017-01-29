Spiegel: депутат Бундестага не может попасть в США из-за введенного Трампом запрета

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Эксперт по внешнеполитическим делам фракции "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге (53 из 631 места) Омид Нурипур согласно подписанному на этой неделе президентом Дональдом Трампом указу не сможет попасть на территорию США. Об истории немецкого парламентария с иранскими корнями сообщил в журнал Der Spiegel.

Нурипур является заместителем главы немецко-американской парламентской группы в Бундестаге и по долгу службы вынужден часто бывать в США - по его словам, он посетил уже 40 из 50 американских штатов. В соответствии с распоряжением Трампа въезд в США уроженцу Ирана отныне запрещен. Родившийся в 1975 в Тегеране депутат еще в 2002 году получил гражданство ФРГ, однако сохранил и иранский паспорт. Однако указ Трампа запретил въезжать в США и обладателям двойного гражданства.

"На моем примере можно видеть, насколько абсурдным является введенный Трампом запрет на въезд", - рассказал парламентарий изданию. "Правительство ФРГ должно вступиться не за меня, а за всех граждан Германии, которых коснется новое американское законодательство", - уверен Нурипур, требующий от официального Берлина принять меры в ответ на действия Вашингтона.

Ранее американский лидер ужесточил миграционное законодательство. Тегеран уже заявил, что ответит симметрично на запрет иранцам посещать США. На Даунинг-стрит также объявили, что Великобритания не замедлит ответить, если указы Трампа против мигрантов коснутся британцев.

После распоряжений Трампа десятки человек, прибывших в США, были задержаны прямо в аэропортах. В их защиту выступила организация Американский союз защиты гражданских свобод. В субботу федеральный окружной суд в нью-йоркском районе Бруклин разрешил лицам, прибывшим в США из ряда мусульманских стран и имеющим действительные визы, временно остаться на американской территории вопреки указу президента об ужесточении миграционного законодательства.