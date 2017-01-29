Клинтон поддержала выступающих против ужесточения миграционной политики в США

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала участников акций протестов против ужесточения миграционной политики в стране. Соответствующее сообщение было опубликовано на ее странице в сети микроблогов Twitter.

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 29 января 2017 г.

"Я поддерживаю людей, собравшихся сегодня по всей стране, чтобы защитить наши ценности и конституцию. Это не то, кем (мы) являемся", - говорится в сообщении Клинтон.

Накануне в нескольких американских городах прошли демонстрации против ужесточения миграционной политики в США. В акции, состоявшейся на территории аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, приняло участие около тысячи человек. Несколько сотен человек провели акции протеста в аэропортах в американских городах Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс) и Вашингтон. Некоторые из демонстрантов держали транспаранты с надписями "впустите беженцев", "разрешите въезд тем, у кого есть визы", "позор Трампу" и прочие.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. 25 января он подписал два таких документа: первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. В соответствии с текстом второго указа Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.

Ранее глава американской администрации распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.