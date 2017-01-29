СМИ: Фийону может грозить разбирательство в связи с хищением средств Сената

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон может стать фигурантом нового судебного процесса в связи с делом о нецелевом использовании финансовых средств Сената. Об этом сообщает французский интернет-сайт Mediapart, специализирующийся на публикации различного рода разоблачительных материалов.

По его данным, дело касается хищения средств целой группой сенаторов, избранных от партии Объединение в поддержку народного движения (UMP, в дальнейшем переименованная в "Республиканцы"). При этом, по данным сайта, Франсуа Фийон "присвоил себе часть финансовых средств фонда, выделяемого Сенатом для оплаты сотрудников сенаторов - в целом около €25 тыс. евро".

Незаконная операция совершалась в период с 2003 по 2014 годы через сенатскую ассоциацию представителей партии Объединение в поддержку народного движения - "Союз республиканцев в Сенате", а также непосредственно через партийную фракцию в верхней палате. Речь идет о деньгах, неизрасходованных депутатами на оплату работы помощников и возвращенных фракции или партийной ассоциации, что является законным. Однако затем часть из этих средств была возвращена отдельным депутатам, что уже является нарушением закона.

По данным Mediapart, а также других изданий, органы французской юстиции начали предварительное расследование по этому делу. На данном этапе следствие касается действий по хищению государственных средств в период после 2009 года и непосредственно не затрагивает Фийона, так как он был сенатором с 2005 по 2007 годы. Расследование ведется в отношении целого ряда сенаторов его партии по подозрению в "хищении государственных средств" и предполагается, что "оно может быть значительно расширено". Mediapart утверждает, что располагает финансовыми документами, свидетельствующими о незаконном получении Франсуа Фийоном не предназначавшихся ему денежных средств в размере €25 тыс.

В настоящее время Франсуа Фийон уже находится в центре крупного скандала, возникшего после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала на прошлой неделе сведения о том, что он, будучи депутатом Национального собрания, незаконно выплатил своей супруге Пенелопе Фийон, оформленной в качестве помощника и пресс-секретаря, €500 тыс. Газета утверждает, что при этом никакой работы Пенелопа не выполнила, то есть Фийон нарушил закон, создав фиктивное рабочее место.

Также газета обвиняет Пенелопу Фийон в том, что она была оформлена в журнале Revue des Deux Mondes и получила там в течении 20 месяцев зарплату, равную €100 тыс., при этом практически не выполняя какой-либо работы. Известно, что за этот период она написала лишь три краткие справки, сопровождавшие чужие статьи. По данному делу ведется предварительное расследование по подозрению в хищении средств.