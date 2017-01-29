Министерство нацбезопасности США намерено соблюдать постановления суда по мигрантам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство национальной безопасности США заявило, что "будет соблюдать постановления суда" касательно лиц, прибывающих из мусульманских стран, но отметило, что указ президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд из семи подобных государств остается в силе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Заявление было сделано после того, как суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил, что лицам, прибывшим в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением и имеющим действительные визы, можно на время остаться на американской территории вопреки указу хозяина Белого дома об ужесточении миграционного законодательства. По данным СМИ, речь идет об Ираке, Иране, Сирии, Судане, Йемене, Ливии и Сомали.

Министерство отметило, что лица из этих государств, находящиеся в американских аэропортах, "прошли усиленную процедуру досмотра и теперь проверяются на предмет возможности допуска на территорию США".

В пятницу Трамп распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней. По окончании этого срока в течение года власти впустят в страну не более 50 тысяч переселенцев.