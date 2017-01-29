СМИ: иракское ополчение выступило против въезда американцев в Ирак в ответ на указ Трампа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Шиитские добровольческие отряды "Аль-Хашд аш-Шааби" призвали власти Ирака принять ответные меры, чтобы сохранить "достоинство иракцев", после указа президента США, предусматривающего ужесточение иммиграционной политики. Об этом заявил официальный представитель шиитского народного ополчения Ахмед аль-Асади.

"После решения президента США ввести запрет на въезд иракцев в страну (США) мы просим остановить въезд американцев в Ирак и выдворить их (американцев) со всей территории республики", - передает телеканал "Ас-Сумария" слова аль-Асади.

Иракское правительство пока не делало никаких официальных заявлений по этому поводу.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.