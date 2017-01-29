Глава МИД Ирана: имеющие иранскую визу американцы смогут посетить страну

ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Американцы, уже имеющие иранскую визу, смогут посетить Иран. Об этом министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter. Ранее МИД Ирана официально заявил, что подготовит симметричный ответ на запрет его гражданам посещать США.

Unlike the U.S., our decision is not retroactive. All with valid Iranian visa will be gladly welcomed. #MuslimBan 7/7 — Javad Zarif (@JZarif) 28 January 2017

"Мы с уважением относимся к американскому народу и отделяем его от враждебной (Ирану) политики американской администрации, - написал Зариф в Twitter. - В целях защиты интересов иранских граждан будут предприняты ответные (на запрет иранцам посещать США) шаги. Однако наши решения, в отличие от американских решений, не будут обращены в прошлое: мы будем рады принять тех, кто уже имеет действующую иранскую визу".

При этом Зариф назвал соответствующее решение властей США "великим подарком экстремистам". "Запрет на въезд в США лиц из мусульманских стран будет записан (на страницах) истории как великий подарок экстремистам и их сторонникам", - подчеркнул он. "Коллективная дискриминация и углубление разногласий способствует пополнению рядов террористов", - отметил глава МИД ИРИ.

"Эти действия сделали очевидной несостоятельность прежних заверений американских официальных лиц в том, что они дружески относятся к иранском народу, несмотря на имеющиеся противоречия с властями ИРИ", - добавил Зариф.

Его высказывания в Twitter стали реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.