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Глава МИД Ирана: имеющие иранскую визу американцы смогут посетить страну

Международная панорама
29 января, 14:18 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Джавад Зариф назвал решение властей США ужесточить миграционную политику "великим подарком экстремистам"
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ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Американцы, уже имеющие иранскую визу, смогут посетить Иран. Об этом министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter. Ранее МИД Ирана официально заявил, что подготовит симметричный ответ на запрет его гражданам посещать США.

"Мы с уважением относимся к американскому народу и отделяем его от враждебной (Ирану) политики американской администрации, - написал Зариф в Twitter. - В целях защиты интересов иранских граждан будут предприняты ответные (на запрет иранцам посещать США) шаги. Однако наши решения, в отличие от американских решений, не будут обращены в прошлое: мы будем рады принять тех, кто уже имеет действующую иранскую визу".

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При этом Зариф назвал соответствующее решение властей США "великим подарком экстремистам". "Запрет на въезд в США лиц из мусульманских стран будет записан (на страницах) истории как великий подарок экстремистам и их сторонникам", - подчеркнул он. "Коллективная дискриминация и углубление разногласий способствует пополнению рядов террористов", - отметил глава МИД ИРИ.

"Эти действия сделали очевидной несостоятельность прежних заверений американских официальных лиц в том, что они дружески относятся к иранском народу, несмотря на имеющиеся противоречия с властями ИРИ", - добавил Зариф.

Его высказывания в Twitter стали реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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