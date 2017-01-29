Иран вручил ноту протеста представляющему интересы США послу Швейцарии

Глава ФССР Гарт довольна выступлением сборной России на ЧМ по санному спортуСпорт 29 января, 18:22
Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мираСпорт 29 января, 18:10
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"Общество 29 января, 18:07
Игрок клуба: руководство ВК "Динамо" не выполнило обещание закрыть долги перед командойСпорт 29 января, 18:03
Генштаб РФ: проект конституции Сирии предполагает республиканскую форму правленияПолитика 29 января, 17:49
Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверокСпорт 29 января, 17:44
Тренер: биатлонисту Логинову рано выдавать авансыСпорт 29 января, 17:36
Американец Уэсли Со стал победителем шахматного супертурнира в НидерландахСпорт 29 января, 17:33
Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕСпорт 29 января, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Джулио Хааса, представляющего интересы США в Исламской Республике, чтобы выразить недовольство недавним указом президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США для граждан стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
Послу было указано, что подобные действия США "неприемлемы, поскольку они нарушают международные правовые документы и американо-иранский договор о консульских правах от 15 августа 1955 года". Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
По данным агентства IRNA, представитель иранского МИД Бахрам Касеми, в свою очередь, подчеркнул, что "во всяком обществе иранцы считаются одним из самых законопослушных граждан", передает агентство.
На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти пустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.
Накануне МИД Ирана выступил с решительным осуждением решения Трампа, указав, что подобные "непродуманные дискриминационные шаги в отношении граждан исламских государств только служат на руку экстремистам, создают условия для вербовки в их ряды мусульманской молодежи и способствуют распространению экстремизма и ненависти в мире". Тегеран заявил, что предпримет симметричные шаги. Вместе с тем министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф написал сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер"), что те американцы, которые уже имеют иранскую визу, все же смогут беспрепятственно посетить Исламскую Республику.