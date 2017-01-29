Иран вручил ноту протеста представляющему интересы США послу Швейцарии

ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Джулио Хааса, представляющего интересы США в Исламской Республике, чтобы выразить недовольство недавним указом президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США для граждан стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Послу было указано, что подобные действия США "неприемлемы, поскольку они нарушают международные правовые документы и американо-иранский договор о консульских правах от 15 августа 1955 года". Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По данным агентства IRNA, представитель иранского МИД Бахрам Касеми, в свою очередь, подчеркнул, что "во всяком обществе иранцы считаются одним из самых законопослушных граждан", передает агентство.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти пустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.

Накануне МИД Ирана выступил с решительным осуждением решения Трампа, указав, что подобные "непродуманные дискриминационные шаги в отношении граждан исламских государств только служат на руку экстремистам, создают условия для вербовки в их ряды мусульманской молодежи и способствуют распространению экстремизма и ненависти в мире". Тегеран заявил, что предпримет симметричные шаги. Вместе с тем министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф написал сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер"), что те американцы, которые уже имеют иранскую визу, все же смогут беспрепятственно посетить Исламскую Республику.