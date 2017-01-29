Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские войска уничтожили 30 террористов ИГ в районе аэродрома у Дейр-эз-Зора

Международная панорама
29 января, 19:49 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Боевики террористической группировки предприняли попытку прорваться к военному аэродрому, где находились правительственные силы
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в воскресенье атаки террористов у высот Джебель-эс-Сурда в окрестностях города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", банды экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) стремились прорваться к военному аэродрому, где находится основной форпост правительственных сил. В субботу ночью защитникам осажденной авиабазы были доставлены боеприпасы и продовольствие.

Смотрите также
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры

"Противник атаковал внезапно, воспользовавшись плохими погодными условиями", - отметил представитель военного командования. Тем не менее, по его словам, войска сумели отразить нападение и отбросили террористов от своих позиций.

Под Пальмирой (240 км от Дамаска) сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют банды ИГ в районе стратегических высот Телль-Дабаг. Туда отступили боевики, пытавшиеся просочиться ранее к военному аэродрому Эс-Син, который расположен у шоссе Насирия-эль-Карьятейн. "Террористы потеряли три внедорожника и отступают вглубь пустыни, в их рядах есть убитые и раненые", - сообщил сирийский офицер, участвующий в операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
2
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
3
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
4
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
5
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
6
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама