СМИ: сирийские войска уничтожили 30 террористов ИГ в районе аэродрома у Дейр-эз-Зора

Демченко: саночники РФ на ОИ-2018 будут бороться за медали в условиях жесткой конкуренцииСпорт 29 января, 19:44
Две шайбы Плэтта помогли ЦСКА в овертайме победить "Магнитку" в матче КХЛСпорт 29 января, 19:38
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" в товарищеском матчеСпорт 29 января, 19:32
СКА обыграл "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 29 января, 19:26
Конькобежка Юракова завоевала бронзу на этапе КМ в Берлине на дистанции 3000 мСпорт 29 января, 19:19
Спортдиректор клуба: возраст не помешает Фарфану успешно выступать за "Локомотив"Спорт 29 января, 19:11
Карякин сыграл вничью с Карлсеном на турнире в НидерландахСпорт 29 января, 19:08
Бобби Чарльтон вручил Руни приз лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед"Спорт 29 января, 19:06
Иванова: саночники РФ сумели выиграть бронзу ЧМ в эстафете благодаря сплоченности командыСпорт 29 января, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в воскресенье атаки террористов у высот Джебель-эс-Сурда в окрестностях города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", банды экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) стремились прорваться к военному аэродрому, где находится основной форпост правительственных сил. В субботу ночью защитникам осажденной авиабазы были доставлены боеприпасы и продовольствие.
"Противник атаковал внезапно, воспользовавшись плохими погодными условиями", - отметил представитель военного командования. Тем не менее, по его словам, войска сумели отразить нападение и отбросили террористов от своих позиций.
Под Пальмирой (240 км от Дамаска) сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют банды ИГ в районе стратегических высот Телль-Дабаг. Туда отступили боевики, пытавшиеся просочиться ранее к военному аэродрому Эс-Син, который расположен у шоссе Насирия-эль-Карьятейн. "Террористы потеряли три внедорожника и отступают вглубь пустыни, в их рядах есть убитые и раненые", - сообщил сирийский офицер, участвующий в операции.