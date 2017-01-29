СМИ: сирийские войска уничтожили 30 террористов ИГ в районе аэродрома у Дейр-эз-Зора

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в воскресенье атаки террористов у высот Джебель-эс-Сурда в окрестностях города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", банды экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) стремились прорваться к военному аэродрому, где находится основной форпост правительственных сил. В субботу ночью защитникам осажденной авиабазы были доставлены боеприпасы и продовольствие.

"Противник атаковал внезапно, воспользовавшись плохими погодными условиями", - отметил представитель военного командования. Тем не менее, по его словам, войска сумели отразить нападение и отбросили террористов от своих позиций.

Под Пальмирой (240 км от Дамаска) сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют банды ИГ в районе стратегических высот Телль-Дабаг. Туда отступили боевики, пытавшиеся просочиться ранее к военному аэродрому Эс-Син, который расположен у шоссе Насирия-эль-Карьятейн. "Террористы потеряли три внедорожника и отступают вглубь пустыни, в их рядах есть убитые и раненые", - сообщил сирийский офицер, участвующий в операции.