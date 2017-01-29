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Генсек ЛАГ: ужесточение США миграционной политики является необоснованным

Международная панорама
29 января, 21:11 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Меры новой администрации США являются "своего рода неоправданной дискриминацией", считают в Лиге арабских государств
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КАИР, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Лига арабских государств (ЛАГ) "глубоко озабочена" решением новой администрации США ужесточить иммиграционную политику и считает эти ограничения необоснованными. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального секретаря регионального сообщества Ахмеда Абу аль-Гейта.

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"Лига выражает глубокую озабоченность в связи с мерами новой администрации США по запрету на въезд граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, - цитирует генсека его официальный представитель Махмуд Афифи. - Они представляют собой необоснованные ограничения в отношении арабских граждан и являются своего рода неоправданной дискриминацией, которая, помимо всего прочего, приведет к приостановке приема сирийских беженцев в США".

Абу аль-Гейт также выразил надежду, что Вашингтон "пересмотрит свою позицию, которая чревата негативными последствиями для сохранения целостности семей беженцев, а также продолжения контактов между арбами и американцами во многих сферах", учитывая тот факт, что "арабские диаспоры остаются наиболее законопослушными в США и внесли очевидный позитивный вклад в становление современного американского общества". "Эти ограничения не соответствуют позитивным событиям, свидетелем которых мир стал в последние десятилетия и которые характеризуется открытостью между странами", - подчеркнул он, отметив, что с "пониманием относится к озабоченности, вызванной ростом террористической активности в различных частях мира".

В минувшую пятницу Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем, в частности, глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: так, в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тысяч временно перемещенных лиц.

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