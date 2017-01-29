Генсек ЛАГ: ужесточение США миграционной политики является необоснованным

Вдову Владимира Зельдина собираются кремировать и прихоронить в могилу актераОбщество 29 января, 21:26
Чемпионат мира по санному спорту принес России нового рекордсменаСпорт 29 января, 21:04
Французские гандболисты обыграли сборную Норвегии в финале чемпионата мираСпорт 29 января, 21:04
Сборная Ганы обыграла команду ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка АфрикиСпорт 29 января, 20:57
Квартальнов: ХК ЦСКА хотелось бы, чтобы судьи давали играть армейцам жестчеСпорт 29 января, 20:39
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РоссииМеждународная панорама 29 января, 20:38
Сорокин: хоккейный бог наградил ЦСКА за терпение в матче КХЛ с "Металлургом"Спорт 29 января, 20:35
Воробьев: ХК "Металлург" оказался не готов к стилю игры ЦСКА в овертаймеСпорт 29 января, 20:33
Гарт в глубине души рада, что саночники РФ в предолимпийском сезоне остались без золота ЧМСпорт 29 января, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Лига арабских государств (ЛАГ) "глубоко озабочена" решением новой администрации США ужесточить иммиграционную политику и считает эти ограничения необоснованными. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального секретаря регионального сообщества Ахмеда Абу аль-Гейта.
"Лига выражает глубокую озабоченность в связи с мерами новой администрации США по запрету на въезд граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, - цитирует генсека его официальный представитель Махмуд Афифи. - Они представляют собой необоснованные ограничения в отношении арабских граждан и являются своего рода неоправданной дискриминацией, которая, помимо всего прочего, приведет к приостановке приема сирийских беженцев в США".
Абу аль-Гейт также выразил надежду, что Вашингтон "пересмотрит свою позицию, которая чревата негативными последствиями для сохранения целостности семей беженцев, а также продолжения контактов между арбами и американцами во многих сферах", учитывая тот факт, что "арабские диаспоры остаются наиболее законопослушными в США и внесли очевидный позитивный вклад в становление современного американского общества". "Эти ограничения не соответствуют позитивным событиям, свидетелем которых мир стал в последние десятилетия и которые характеризуется открытостью между странами", - подчеркнул он, отметив, что с "пониманием относится к озабоченности, вызванной ростом террористической активности в различных частях мира".
В минувшую пятницу Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем, в частности, глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: так, в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тысяч временно перемещенных лиц.