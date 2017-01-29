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Welt: НАТО существенно изменится при Трампе

Международная панорама
29 января, 22:18 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
По мнению издания, Дональд Трамп полон решимости добиться справедливого распределения военных расходов внутри альянса
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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент США Дональд Трамп полон решимости изменить НАТО и добиться справедливого распределения военных расходов внутри альянса. Об этом в воскресенье пишет газета Die Welt, комментируя прошедшие в субботу первые телефонные переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и новым главой Белого дома.

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Издание напомнило, что Трамп и Меркель во время разговора подчеркнули "фундаментальное значение" НАТО. "Здесь нет ничего удивительного", - отметила Die Welt. Хотя Трамп и назвал в интервью Bild НАТО "устаревшей" организацией, президент США в том же интервью недвусмысленно указал на необходимость существования оборонного альянса, подчеркивается в материале.

"Несмотря ни на что, НАТО при Трампе существенно изменится. Он готов добиться того, чего все время настойчиво требовали многие президенты США до него, - справедливого распределения нагрузки", - подчеркнула Die Welt, напомнив, что "около 75% расходов на оборону в НАТО - это деньги американских налогоплательщиков".

"Новая администрация по праву не будет соглашаться с таким развитием", - говорится в статье. По мнению обозревателя газеты, "прежде всего, Германия ощутит на себе требования Трампа", именно ей придется "раскошелиться" на оборону. "Тот, кто тратит лишь чуть больше половины обозначенного НАТО 2% от ВВП, не должен жаловаться", - подчеркивает автор (в настоящее время доля госрасходов, которая направляется на военные нужды Федеративной республики, составляет 1,2% от ВВП - прим. корр. ТАСС).

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"Время парадных речей прошло", - написала Die Welt, напомнив, что канцлер сама требовала солидарности со стороны союзников по НАТО. "В этот раз Трамп не даст соскочить Меркель с крючка, в этот раз ей придется показать результаты", - отмечается в статье.

Автор материала отметил, что "значительные разногласия между Берлином и Вашингтоном" могут возникнуть, когда речь зайдет о совместной борьбе с терроризмом, а Трамп потребует от союзников активизировать усилия по противодействию террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Возможно, НАТО придется проводить больше операций - с участием европейских военных - в таких странах, как Сирия, Ирак, Тунис, по всей видимости, и в Ливии. Именно этому успешно сопротивлялись в прошлые годы Париж и Берлин", - указывает Die Welt.

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