Канадцы с двойным гражданством не попали под запрет Трампа о въезде в США

ОТТАВА, 29 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадцы со вторым гражданством стран, оказавшихся в запретительном списке американского президента Дональда Трампа, смогут беспрепятственно приезжать в США. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель канцелярии канадского премьер-министра Джастина Трюдо Кэйт Пёрчейз.

"Канадцы, в том числе и с двойным гражданством, не затронуты (этим указом Трампа)", - сказала она. "Нас заверили, что граждане Канады по канадскому паспорту могут въезжать (в США) в обычном порядке", - добавила Пёрчейз.

В субботу канадские авиакомпании Air Canada и WestJet предупредили своих клиентов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, что они не смогут теперь попасть в США. "Мы должны быть уверены, что все наши пассажиры имеют необходимые документы для въезда (или транзита) в те страны, куда они следуют", - заявила представитель Air Canada Изабелль Артур. В компании WestJet сообщили, что их клиенты с паспортами Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Сомали и Судана теперь не смогут прилететь в США.

В среду президент США подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

В соответствии с текстом второго указа Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.