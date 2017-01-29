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CBS: в белом доме удовлетворены итогами беседы Путина и Трампа

Международная панорама
29 января, 22:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По словам помощника Дональда Трампа, ни одного негативного момента в телефонном разговоре лидеров России и США не было
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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое американское правительство полностью удовлетворено итогами телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в субботу. Об этом сообщил в воскресенье начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

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"Касательно этого звонка не было ничего, не являющегося позитивным", - подчеркнул высокопоставленный сотрудник администрации США, выступая в эфире телекомпании CBS. По словам Прибэса, "в конечном счете, люди должны быть воодушевлены тем фактом, что мы (то есть нынешняя исполнительная ветвь власти США - прим. корр. ТАСС) начинаем на дружеской ноге с мировыми лидерами, включая президента Путина".

Помощник американского лидера категорически отказался раскрывать в деталях содержание беседы Путина и Трампа, уточнять, затрагивал ли 45-й президент США тему обвинений России в кибератаках на американские политические институты, брошенных в адрес Москвы предыдущей вашингтонской администрацией во главе с демократом Бараком Обамой. "Скажу вам, что это был позитивный звонок. Это был звонок, в ходе которого президент Путин и президент Трамп говорили о совместной работе, чтобы, в первую очередь, искоренить ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства" - прим. ТАСС) и терроризм, о совместной работе ради решения проблем в мире, включая Сирию", - заявил Прибэс.

При этом он констатировал, что речь идет о "первоначальном звонке". "Это был в большей степени поздравительный звонок", - отметил Прибэс. Инаугурация республиканца Трампа состоялась 20 января. Субботний разговор президентов двух стран стал первым с момента вступления Трампа в должность.

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Первый телефонный разговор Путина и Трампа
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