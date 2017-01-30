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DM: от миграционной политики Трампа могут пострадать более 250 тысяч британцев

Международная панорама
30 января, 0:45 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Сложности с въездом в США могут возникнуть у британских граждан, имеющих второе гражданство одной из попавших под ограничение мусульманских стран
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ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более 250 тыс. британцев с двойным гражданством могут пострадать от миграционной политики президента США Дональда Трампа, который своим указом ввел запрет на въезд граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщила электронная версия газеты Daily Mail.

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По ее данным, запрет на въезд в США коснется "250 тыс. чел., родившихся в Ираке, Иране и Сомали, у которых есть подданство Великобритании". При этом газета подчеркивает, что неизвестно, сколько британских подданных родились в таких странах, как Сирия, Ливия, Судан и Йемен.

Британский четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара заявил, что решение Трампа как будто сделало из него "нелегального мигранта". "Я - британский поданный, который живет в США последние шесть лет. Я был радушно принят в Великобритании, приехав из Сомали в восьмилетнем возрасте, и мне был дан шанс добиться успеха и исполнить свои мечты, - сказал легкоатлет. - Меня глубоко тревожит то, что мне придется сказать моим детям, что их отец не сможет приехать домой. Объясните, почему президент ввел политику, основанную на невежестве и предрассудках".

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, для лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением вводится ограничение сроком на 90 дней на въезд в США. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, президент США 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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