Трамп потребовал от Эр-Рияда поддержать "безопасные зоны" в Сирии и Йемене

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп попросил короля Саудовской Аравии Сальмана о том, чтобы Эр-Рияд поддержал идею создания так называемых безопасных зон в Сирии и Йемене, и Эр-Рияд ответил согласием. Об этом сообщила по итогам состоявшегося 29 января телефонного разговора американского президента и саудовского монарха пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "президент запросил, и король согласился поддержать "зоны безопасности" в Сирии и Йемене, а также другие идеи, чтобы помочь множеству беженцев, вынужденных покинуть родные места из-за продолжающихся конфликтов" на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных деталей этой части дискуссии между Трампом и Сальманом не приводится.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что "оба лидера подтвердили давнюю дружбу и стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией". При этом Трамп и король Сальман "согласились с важностью укрепления совместных усилий в целях борьбы с распространением радикального исламского терроризма и с важностью совместной работы, призванной ответить на вызовы региональному миру и безопасности, включая конфликты в Сирии и Йемене".

Собеседники также высказались за обеспечение строго соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был согласован постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в июле 2015 года. В связи с этим Трамп и Сальман также условились принимать меры, касающиеся "дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе". Трамп прежде неоднократно критиковал СВПД "шестерки" с Ираном.

Ранее администрация США заявляла, что новое американское правительство не изучает активно на данном этапе возможность создания в Сирии так называемых зон безопасности. Об этом сообщил в беседе с журналистами представитель администрации США высокого ранга. По его словам, данная идея будет "рассмотрена в надлежащее время".

О намерении создать в Сирии "зоны безопасности" Трамп заявил в интервью телекомпании ABC. "Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - утверждал хозяин Белого дома. С его точки зрения, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки попасть в Германию и другие европейские страны. "Происходящее в Европе - это катастрофа, и я не хочу, чтобы это случилось (и в США)", - подчеркнул Трамп.

Западные средства массовой информации ранее сообщали, что окружение Трампа подготовило проект его указа, который предписывает исполнительной ветви власти США в течение 90 дней разработать планы создания так называемых гуманитарных зон безопасности в Сирии и соседствующих с ней государствах.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации "зон безопасности" в Сирии. "Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул пресс- секретарь.