Власти США: идея возможного создания в Сирии зон безопасности будет рассмотрена позже

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ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом не изучает активно на данном этапе возможность создании в Сирии так называемых зон безопасности. Об этом сообщил в субботу в беседе с журналистами представитель администрации США высокого ранга.
По его словам, данная идея будет "рассмотрена в надлежащее время".
О серьезном намерении создать в Сирии зоны безопасности Трамп заявил в среду в интервью телекомпании ABC. С его точки зрения, Европа "допустила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки попасть в Германию и другие европейские страны. Президент назвал происходящее в Европе катастрофой и заявил, что не хочет повторения подобного в США.
Западные СМИ ранее сообщали, что Трамп может в скором времени подписать указ, который предписывает исполнительной ветви власти США в течение 90 дней разработать планы создания так называемых гуманитарных зон безопасности в Сирии и соседствующих с ней государствах.
Комментируя в четверг эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации зон безопасности в Сирии. "Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал Песков.
На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно.