СМИ: ужесточение миграционной политики США не скажется на британцах

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ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ужесточение миграционной политики президентом США Дональдом Трампом не коснется британских подданных, у которых есть гражданство стран из ограничительного списка. Об этом сообщило агентство Press Association.
По его данным, глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со старшим советником американского президента Джаредом Кушнером и ответственным за стратегический анализ Стивеном Бэнноном, в ходе которых обсуждалось влияние новых указов Трампа на подданных Соединенного Королевства.
Помощники министра позднее распространили заявление, в котором отмечается, что "запрет (на въезд в США) распространяется только на лиц, путешествующих из одной из семи стран, среди них - Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен". "Запрет не действует в отношении британских подданных (в том числе с двойным гражданством), путешествующих из одной из этих стран, даже если они родились в этих государствах", - говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.