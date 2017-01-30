Дочь Клинтон поддержала протесты в Нью-Йорке против иммиграционного указа Трампа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дочь экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывшего главы государства Билла Клинтона, Челси, приняла участие в акции протеста в Нью-Йорке против указа нового лидера страны Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

#NewYork #NoBanNoWall pic.twitter.com/4rndBgMDAH — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 29 January 2017

"Нет запрету, нет стене", - написала Челси на своей странице в сети микроблогов Twitter, сопроводив слова фотографией с места манифестации.

Yes. We will keep standing up for a country that matches our values and ideals for all. pic.twitter.com/yfVlX5sL3f — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 29 January 2017

"Мы будем продолжать бороться за страну, которая соответствует нашим ценностям и идеалам", - добавила она.

Ранее сама Хиллари Клинтон выразила в своем микроблоге в Twitter поддержку участникам акций протестов против ужесточения миграционной политики в стране.

Дональд Трамп ранее подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.