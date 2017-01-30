Правительство Японии внимательно следит за реализацией миграционной политики Трампа

ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии пристально следит за реализацией миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Правительство Японии внимательно следит за тем, как будет реализовываться эта политика", - отметил он. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, в ходе дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента страны отметил, что не "в том положении", чтобы как-то комментировать иммиграционную политику американского президента.

"Я не в том положении, чтобы это комментировать. Но мы хотим продолжить активное сотрудничество с международным сообществом по проблеме беженцев", - подчеркнул Абэ.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, для лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением вводится ограничение сроком на 90 дней на въезд в США. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, президент США 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.