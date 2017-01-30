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Правительство Японии внимательно следит за реализацией миграционной политики Трампа

Международная панорама
30 января, 5:58 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В свою очередь, Синдзо Абэ воздержался от комментариев относительно политики президента США в миграционной сфере
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ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии пристально следит за реализацией миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Правительство Японии внимательно следит за тем, как будет реализовываться эта политика", - отметил он. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, в ходе дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента страны отметил, что не "в том положении", чтобы как-то комментировать иммиграционную политику американского президента.

"Я не в том положении, чтобы это комментировать. Но мы хотим продолжить активное сотрудничество с международным сообществом по проблеме беженцев", - подчеркнул Абэ.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, для лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением вводится ограничение сроком на 90 дней на въезд в США. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, президент США 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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Миграционная политика Трампа
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Абэ, Синдзо
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