Правительство Японии внимательно следит за реализацией миграционной политики Трампа

Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации звездного уик-эндаСпорт 30 января, 6:19
В Тартусе состоялась передача гуманитарной помощи из Казахстана жителям СирииПолитика 30 января, 6:07
Globo: экс-миллиардер Батиста возвращается в Бразилию, где его ожидает арестМеждународная панорама 30 января, 5:20
СМИ: сближению РФ и США мешают однопартийцы ТрампаМеждународная панорама 30 января, 5:01
Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой СШАМеждународная панорама 30 января, 4:20
Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в СШАМеждународная панорама 30 января, 4:14
Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную коронуСпорт 30 января, 4:12
"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом ПайетомСпорт 30 января, 4:03
МИД Австралии поддержал миграционную политику ТрампаМеждународная панорама 30 января, 3:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии пристально следит за реализацией миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Правительство Японии внимательно следит за тем, как будет реализовываться эта политика", - отметил он. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, в ходе дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента страны отметил, что не "в том положении", чтобы как-то комментировать иммиграционную политику американского президента.
"Я не в том положении, чтобы это комментировать. Но мы хотим продолжить активное сотрудничество с международным сообществом по проблеме беженцев", - подчеркнул Абэ.
За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, для лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением вводится ограничение сроком на 90 дней на въезд в США. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, президент США 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.