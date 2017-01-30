Тернбулл рассказал о готовности Трампа принимать беженцев из Австралии

СИДНЕЙ, 30 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Президент США Дональд Трамп выразил готовность выполнять соглашение с Австралией по беженцам, которое было заключено при его предшественнике Бараке Обаме. Это подтвердил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, отвечая на вопросы журналистов о его телефонном разговоре с президентом США.

"Я поблагодарил президента Трампа за его приверженность существующему соглашению", - отметил Тернбулл, категорически отказавшись отвечать на дополнительные вопросы по этой теме.

Также австралийский премьер не стал комментировать ужесточение миграционной политики США.

"В обязанности премьер-министра Австралии не входят комментарии внутренней политики других государств, - подчеркнул Тернбулл. - Пограничный контроль в нашей стране вызывает зависть у остального мира, и если кто-то хочет повторить наш опыт, то пожалуйста, но я не буду комментировать практику других стран".

Ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в целом положительно отозвалась о решении Трампа ужесточить иммиграционную политику. "Я уверена в том, что правительства двух стран продолжат оказывать друг другу поддержку в реализации жесткой иммиграционной политики и в защите границ, - заявила глава австралийского МИД. - Правительство Австралии активно сотрудничает с администрацией и официальными лицами США с тем, чтобы австралийцы сохраняли возможность посещать Соединенные Штаты, а американцы - Австралию".

Бишоп, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в Лос-Анджелесе, сообщила также о проведенных ею двух телефонных беседах с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Согласно заключенному в 2016 году соглашению, США должны принять несколько сотен нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство беженцев в этих лагерях являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Австралия, в свою очередь, выразила готовность принять участие в проводимой под эгидой США международной программе перемещения беженцев из Центральной Америки (из лагерей в Коста-Рике). При этом глава правительства Австралии неоднократно уточнял, что "речь не идет об обмене людьми".

В распространенном ранее пресс-службой Белого дома кратком заявлении о телефонной беседе Дональда Трампа и Малколма Тернбулла отмечалось, что "оба лидера подчеркнули постоянную силу и близость американо-австралийских отношений".