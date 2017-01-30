СМИ: часть доказательств по делу о трагедии в Одессе утрачена

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Полиция Одесской области заявила, что часть доказательств, собранных в рамках расследования пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, утрачена.

"Приходится учитывать, что многие доказательства утрачены с того самого 2014 года, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, еще остались доказательства, документы наши следователи тщательно собирают", - сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в интервью изданию "Укринформ".

При этом Головин подчеркнул, что правоохранительные органы не будут торопиться с расследованием дела и намерены сконцентрироваться на объективном изучении всех ключевых эпизодов трагедии.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но здание было подожжено, а окружившие его радикалы добивали пытавшихся спастись из огня людей. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Украинские правоохранительные органы провели расследование этих событий и признали зачинщиками беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана".

Критика расследования

Международные организации неоднократно указывали на бездействие властей Киева в части объективного расследования трагедии в Одессе. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, представляя в конце прошлого года в Женеве очередной квартальный доклад о нарушениях прав и свобод на Украине, заявил, что расследование пожара в одесском Доме профсоюзов медленно продвигается вперед и Киеву следует с большей энергией добиваться привлечения виновных к ответственности. "По прошествии более двух с половиной лет после событий в Одессе, которые привели к гибели 48 человек, расследование и преследование по закону отчетливо сориентировано в одном направлении - против членов движения "за федерализацию". Несмотря на то, что власти давно знали о совершенных в ходе этих событий преступлениях, шаги для расследования и представленные факты, были, как представляется, неадекватными, - отмечалось в документе. - Процедуры характеризовались необоснованными задержками, не совместимыми с намерением привлечь ответственных к суду".