СМИ: мэр Мадрида сравнила Трампа с Гитлером

МАДРИД, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Мэр испанской столицы Мануэла Кармена сравнила президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером.

Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, градоначальник подвергла критике последние решения главы Белого дома, которые касаются ужесточения миграционной политики в США. "Мы знаем, что это законно назначенное правительство, которое поддерживает значительное число граждан, но в XXI веке мы видим крупнейшее нарушение прав человека, как и при правительстве, которое тоже изначально поддерживали", - сказала Кармена перед началом заседания в мэрии.

ABC не приводит точной цитаты, подтверждающей, что Кармена сравнила Трампа с Гитлером. Но то, что такое сравнение имело место, подтверждают и другие испанские СМИ: информагентство EFE, газета El Pais и т. д.

После слов градоначальника в зале аплодировали представители партии "Граждане" и Испанской социалистической рабочей партии. В свою очередь, представитель Народной партии (НП) Эсперанса Агирре не согласилась с мнением Кармены и отметила, что решения американского руководства "могут нравиться или нет". Представитель НП призвала не давать "уроки демократии из Европы, где родился худший тоталитаризм в мире".

Ранее Трамп подписал два указа, один из которых касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Америкой.

Кроме того, на 90 дней приостановлен въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.