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Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в США

Международная панорама
30 января, 4:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Мэр Нью-Йорка ранее сообщил, что собирается присоединиться к манифестации
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Митинг против ужесточения иммиграционной политики в Нью-Йорке

Митинг против ужесточения иммиграционной политики в Нью-Йорке

© AP Photo/Craig Ruttle

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Многотысячные манифестации против ужесточения иммиграционной политики президентом США Дональдом Трампом проходят во многих американских городах. Крупнейшие акции организованы в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс, Джорджия, а также в столичном округе Колумбия.

Среди недовольных - мэр Нью-Йорка

В южной части нью-йоркского района Манхэттен, недалеко от парка "Бэттери", проходят митинги в поддержку иммигрантов. По словам организаторов из числа ведущих правозащитных объединений города, в манифестации принимают участие около 12 тыс. человек. Мэр мегаполиса Билл де Блазио ранее написал в своем микроблоге в Twitter, что намерен присоединиться к недовольным политикой Трампа.

Более тысячи человек собрались на одной из центральных площадей Бостона (штат Массачусетс). На акции выступили сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, а также представители одной из наиболее влиятельных правозащитных организаций страны - Американского союза защиты гражданских свобод.

Протесты в аэропортах

Несколько сотен человек участвуют в манифестации на территории международного аэропорта в городе Даллас (штат Техас). Они требуют освободить из-под стражи девять человек, которые прибыли из Ирака, Ирана, Судана и Сирии и были задержаны на основе указа Трампа. Протестующие скандируют: "Освободите их!"

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© AP Photo/Alex Brandon

Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

Аналогичные акции проходят также в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс), Атланты (штат Джорджия), Лос-Анджелеса и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния). В общей сложности в митингах участвуют несколько тысяч человек.

В субботу около тысячи противников ужесточения иммиграционной политики в США собрались на территории нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Там ранее власти задержали несколько десятков путешественников, прибывших из мусульманских стран. К настоящему времени большинство из них уже освобождены.

Акция у Белого дома

Как сообщалось ранее, многотысячная акция протеста продолжается и в центре американской столицы. Активисты полностью заняли пространство у Белого дома и примыкающего к нему Министерства финансов США.

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Парализовано движение транспорта на некоторых участках 15-й улицы, которая проходит в этом районе Вашингтона. Участники демонстрации скандируют: "Беженцев здесь приветствуют!" По Пенсильвания-авеню протестующие двинулись от Белого дома к Капитолийскому холму.

Об указах Трампа

Ранее Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем, в частности, глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц.

Президент также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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