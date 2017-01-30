СМИ: глава МИД Италии напомнил Трампу о разнице между миграцией и терроризмом

РИМ, 30 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мигрантов и террористов приравнивать нельзя, прием беженцев возможен при обеспечении безопасности граждан страны. Такое мнение высказал в опубликованном в Corriere della Sera интервью министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, комментируя указы президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением и приостановлении программы приема беженцев.

"Трамп во время предвыборной кампании сказал определенные вещи и победил на базе сказанного. И он просто делает то, что обещал. Наше видение совсем иное: нельзя приравнивать миграцию и терроризм", - сказал министр, ранее на протяжении двух лет возглавлявший МВД.

Альфано напомнил, что итальянские власти высылали из страны подозреваемых в терроризме до судебного решения (более 60 человек с начала 2015 года), но одновременно оказали помощь рекордному числу мигрантов в Средиземноморье. "Безопасность и солидарность могут сосуществовать", - убежден итальянский министр.

При этом он достаточно критически высказался в отношении ЕС, который "не в состоянии решить проблему миграции". "Европа точно не в том положении, чтобы судить о выборе других. Или мы хотим забыть, что и в Европе возводятся стены, о ситуации в Бреннеро (пограничный пункт Италии с Австрией, где австрийские власти пытались построить заградительный барьер - прим. корр.)", - напомнил Альфано.

По его мнению, главным инструментом по предотвращению терроризма должны быть программы интеграции вынужденных переселенцев. "Хотя, конечно, полностью рисков избежать нельзя", - добавил министр.

Решения Трампа по ужесточению иммиграционной политики вызвали волну протестов как в самих США, так и в арабских странах, и в Европе. Косвенно критику высказал и премьер-министр Италии Паоло Джентилони, который в своем микроблоге Twitter написал: "Италия сохраняет свои ценности. Открытое общество, многообразие, никакой дискриминации. Это - основы Европы".

L'Italia è ancorata ai propri valori. Società aperta, identità plurale, nessuna discriminazione. Sono i pilastri dell'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 29 January 2017